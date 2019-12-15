В Донецк привозили мощи Андрея Первозванного

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-15T13:46:36+03:00

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В середине декабря донецкий храм святого апостола Андрея Первозванного, который находится на улице Артема, 62, возле третьего корпуса ДонГТУ, отмечает престольный праздник. День памяти этого святого отмечается в декабре. В честь этого события, в донецкий храм привезли ковчег с мощами святого.

Наш храм святого апостола Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Мощи в храм Донецка доставляются с благословления владыки Донецкого и Мариупольского Иллариона.

Престольный праздник в храме святого апостола Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Храм Андрея Первозванного небольшой, но светлый и уютный. Построен так, что за счет окон и света изнутри кажется больше, чем снаружи. Прихожане очень любят и этот храм и батюшку, Отца Виктора, который там служит.

- Очень добрый! Так ласково всегда так ласково разговаривает, мило улыбается. Мы его называем наше Солнышко, - рассказала прихожанка храма Евгения.

Настоятель храма отец Виктор. Фото: Евгения Карпачева

Мощи Андрея Первозванного уже не первый раз гостят в Донецке. Это всегда событие и праздник. Андрей первозванный считается покровителем моряков и студентов. Видимо поэтому он и построен возле третьего корпуса донецкого технического университета.

Но даже в престольный праздник, при наличии мощей святого, считается, когда сбывается все, о чем попросишь, студенты не спешат просить о сессии.

Ковчег с мощами святого выполнен в виде ступни. Фото: Евгения Карпачева

- Да вроде хорошо пока идем, по графику. Все группа без долгов, тьфу-тьфу, - рассказала «Комсомолке» студентка третьего курса Виктория, - тут-то мы сами справимся, а вот мора – тут без высших сил, как я понимаю, не обойтись.

У остальных дончан просьбы вполне земные – чтоб внук поступил в следующем году, чтоб мужа, который служит, не ранило, чтоб операция у папы прошла успешно, чтоб мама согласилась переехать. Ну и мира, да.

Престольный праздник в храме святого апостола Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

ИСТОЧНИК KP.RU