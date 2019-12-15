2019-12-15T13:46:36+03:00
Общество

В Донецк привозили мощи Андрея Первозванного

В честь престольного праздника в храм Андрея Первозванного привезли мощи святого [фото]
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Престольный праздник в храме святого апостола Андрея Первозванного. Фото: Евгения КарпачеваПрестольный праздник в храме святого апостола Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева
Изменить размер текста:

В середине декабря донецкий храм святого апостола Андрея Первозванного, который находится на улице Артема, 62, возле третьего корпуса ДонГТУ, отмечает престольный праздник. День памяти этого святого отмечается в декабре. В честь этого события, в донецкий храм привезли ковчег с мощами святого.

Наш храм святого апостола Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Наш храм святого апостола Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Мощи в храм Донецка доставляются с благословления владыки Донецкого и Мариупольского Иллариона.

Престольный праздник в храме святого апостола Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Престольный праздник в храме святого апостола Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Храм Андрея Первозванного небольшой, но светлый и уютный. Построен так, что за счет окон и света изнутри кажется больше, чем снаружи. Прихожане очень любят и этот храм и батюшку, Отца Виктора, который там служит.

- Очень добрый! Так ласково всегда так ласково разговаривает, мило улыбается. Мы его называем наше Солнышко, - рассказала прихожанка храма Евгения.

Настоятель храма отец Виктор. Фото: Евгения Карпачева

Настоятель храма отец Виктор. Фото: Евгения Карпачева

Мощи Андрея Первозванного уже не первый раз гостят в Донецке. Это всегда событие и праздник. Андрей первозванный считается покровителем моряков и студентов. Видимо поэтому он и построен возле третьего корпуса донецкого технического университета.

Но даже в престольный праздник, при наличии мощей святого, считается, когда сбывается все, о чем попросишь, студенты не спешат просить о сессии.

Ковчег с мощами святого выполнен в виде ступни. Фото: Евгения Карпачева

Ковчег с мощами святого выполнен в виде ступни. Фото: Евгения Карпачева

- Да вроде хорошо пока идем, по графику. Все группа без долгов, тьфу-тьфу, - рассказала «Комсомолке» студентка третьего курса Виктория, - тут-то мы сами справимся, а вот мора – тут без высших сил, как я понимаю, не обойтись.

У остальных дончан просьбы вполне земные – чтоб внук поступил в следующем году, чтоб мужа, который служит, не ранило, чтоб операция у папы прошла успешно, чтоб мама согласилась переехать. Ну и мира, да.

Престольный праздник в храме святого апостола Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Престольный праздник в храме святого апостола Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За минувшие сутки Украина выпустила по Донбассу 65 боеприпасов
Донецким каратистам провел тренировку настоящий сенсей из Японии
В Донецк привозили мощи Андрея Первозванного
В Харцызске стартует конкурс на лучшее новогоднее украшение фасадов зданий
Погода на день в Луганске: 15 декабря ожидается сильная облачность, туман, дожди
Погода в Донецке на день: 15 декабря ожидается пасмурный день, во второй половине дня дождь
В Донецке спустя сто лет открылся театр братьев Тудоровских, новое название Сцена на Садовом
Под Мариуполем мародеры из 10-й бригады ВСУ едва не расстреляли сотрудников СБУ, которые мешали тащить ворованный контейнер
Зеленский пролетел над Парижем, как фанера, не подписав ни один документ по Донбассу
ГАИ ищет свидетелей: в Донецке водитель сбил 68-летнего пешехода и увез его в машине
Повредили дом: западную окраину Горловки украинские военные расстреляли из минометов и БМП
Новогодняя акция: фирменный календарь в подарок для читателей, подписавшихся на «Комсомольскую правду»
Новый год-2020 в Донбассе: жители красят зеленых красавиц в красный цвет и мешают властям потратить миллион на главную елку города
Как читателям «Комсомолки» сэкономить на покупке любимой газеты
«Испачкал сиденье!» Водитель 20-й маршрутки в Макеевке с матами выгнал из салона инвалида
На пожарах в ДНР погибли трое мужчин и женщина
Обманула 22 пенсионеров: в ЛНР наказали мошенницу, которая «помогала» с оформлением пенсий на Украине
Под Горловкой американцы хотели заснять на видео, как Народная милиция ДНР откроет ответный огонь после гибели своего солдата
Под Горловкой в аварии погибли парень с девушкой, а в перевернувшемся автобусе травмированы пять пассажиров
Зеленский хочет обмануть «нормандский формат» с закреплением особого статуса Донбасса в Конституции Украины
Погода на день в Луганске: 14 декабря до 5 градусов тепла, утром туман, мокрый снег и гололед
Погода на день в Донецке: 14 декабря будет дождливо, до 3 градусов тепла
Денис Пушилин отреагировал на заявление Зеленского по поводу изменений Минских соглашений
Сколько человек погибло в Донбассе за годы войны
Жюри «Мисс Донбасс – 2019» определили финалисток конкурса красоты
Зеленский предлагает децентрализацию вместо особого статуса Донбассу, о котором договорились на переговорах во Франции
Спустя пять лет с начала войны в Донбассе в ЛНР снова заработала шахта «Мащинская»