В Харцызске стартует конкурс на лучшее новогоднее украшение фасадов зданий
Ежегодно в Харцызске администрация города проводит конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий. В этом году конкурс стартует 17 декабря и продлится целый месяц, вплоть до празднования Рождества Христова.
Участвовать в конкурсе могут владельцы торговых точек, ресторанов и кафе, а также парикмахерские, ателье, салоны красоты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Харцызска.
— Начало проведения ежегодного городского конкурса на лучшее декоративно-художественное и световое оформление объектов торговли, ресторанного хозяйства, бытового обслуживания в дни празднования Нового года и Рождества Христова ежегодно 17 декабря. Длительность проведения 31 календарный день, — говорится в сообщении.
Жюри конкурса будут оценивать украшение фасада здания, витрин, входных зон, оформление интерьера самого помещения, а также оригинальность новогодних игрушек. Максимальный балл по этим всем критериям – пятерка.
Владелец заведения, который набрал больше всего баллов, побеждает в конкурсе. Но кроме основных критериев оценивания, можно набрать еще несколько дополнительных баллов.
По одному баллу заведению добавляется за проведение праздников, благотворительных акций и продажу детских новогодних подарков, елочных игрушек и сувениров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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