Погода на день в Луганске: 15 декабря ожидается сильная облачность, туман, дожди

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-15T09:08:19+03:00

Синоптики прогнозируют днем 15 декабря в ЛНР до 7 градусов тепла, временами дождь

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Температура воздуха в ЛНР 15 декабря будет колебаться от нуля градусов ночью до 7 градусов тепла днем, временами пройдет дождь. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 14 декабря до 21.00 15 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью ноль – 5 градусов тепла, днем 2-7 градусов выше нуля, – прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 1-3, днем – 4-6 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 3-5 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске ночью и днем синоптики прогнозируют в районе 2-4 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU