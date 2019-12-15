Погода в Донецке на день: 15 декабря ожидается пасмурный день, во второй половине дня дождь
По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 15 декабря ожидается пасмурный день, туман, во второй половине дня дождь.
- Весь день в Донецке будет держаться пасмурная погода. Во второй половине дня дождь, который продлится до самого вечера. Столбики термометров поднимутся до отметки +7 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.
Восход солнца в Донецке в 08:11, закат – 16:35, долгота дня 8 часов 24 минуты.
По народному календарю 15 декабря отмечается день пророка Аввакума. Наши предки в этот день наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом. Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются — значит быть метели, а если выравниваются — жди ясной погоды. Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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