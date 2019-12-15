2019-12-15T08:30:58+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 15 декабря ожидается пасмурный день, во второй половине дня дождь

По сообщениям синоптиков, в ДНР воскресенье, 15 декабря нас ждет пасмурный день день, до +7, осадки
Ольга ГОРДО
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Такой вот декабрь в Донецке. Фото: Евгения КарпачеваТакой вот декабрь в Донецке. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 15 декабря ожидается пасмурный день, туман, во второй половине дня дождь.

- Весь день в Донецке будет держаться пасмурная погода. Во второй половине дня дождь, который продлится до самого вечера. Столбики термометров поднимутся до отметки +7 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:11, закат – 16:35, долгота дня 8 часов 24 минуты.

По народному календарю 15 декабря отмечается день пророка Аввакума. Наши предки в этот день наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом. Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются — значит быть метели, а если выравниваются — жди ясной погоды. Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Донецке на день: 15 декабря ожидается пасмурный день, во второй половине дня дождь
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