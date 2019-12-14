Новый год-2020 в Донбассе: жители красят зеленых красавиц в красный цвет и мешают властям потратить миллион на главную елку города

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-14T16:02:03+03:00

В Бахмуте комунальщики покрывают красной краской верхушки елок в скверах и на набережной. Фото: Facebook/УРГХ Бахмута

В Бахмуте и Покровске по-разному готовятся к новогоднему празднику

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В подконтрольных Киеву городах Донецкой области местные власти выделили немало средств на подготовку к Новому году. В Бахмуте (до переименования – Артемовск) коммунальщики покрывают красной краской верхушки елок в скверах и на набережной. Чтобы люди не крали.

- Чтобы не срезали - таких случаев ежегодно очень много. А кому нужны раскрашенные елки, – объясняет инициативу замначальника управления развития городского хозяйства Надежда Трофимова.

Она уверяет, что растениям это не вредит. Мол, раствор подбирает агроном. Краска впоследствии смывается, и после нового года ели снова станут зелеными.

В Покровске жители устроили протест против покупки главной новогодней елки. Фото: pokrovsk.news

А вот в Покровске (до переименования – Красноармейск) жители устроили протест против покупки главной новогодней елки. На акцию вышли с плакатами два десятка горожан. Их не устраивает, что власти потратят на обновку целый миллион гривен (2 миллиона 600 тысяч рублей). Жители считают, что можно обойтись и меньшими средствами. А сэкономленные деньги можно отправить на помощь больным детям. Некоторые предлагали украсить любую елку, растущую неподалеку от площади.

- Возле института стоит одна, вторая - возле ДК. Можно их нарядить, очень красиво будет, – утверждает покровчанка Людмила.

Власти Покровска вынуждены оправдываться. Мол, старая искусственная елка износилась. А новая стоит «всего» полмиллиона. Остальные деньги пойдут на иллюминацию, ограду, транспортировку и установку елки в городе. От своей идеи горадминистрация не отказалась и готова отчитаться «за каждую копейку бюджетных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU