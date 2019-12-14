«Испачкал сиденье!» Водитель 20-й маршрутки в Макеевке с матами выгнал из салона инвалида

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-14T13:07:46+03:00

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16-летний Артур Завалов рассказал о диком случае, который произошел 12 декабря в маршрутке №20, которая следует из микрорайона «Зеленый» в центр Макеевки.

- Это было где-то в 17:20. Парень с палочкой упал в лужу спиной, попросил, чтобы мы с другом помогли ему вытереть спину, - говорит Артур. - Мы сказали, что он сильно запачкался, и не можем помочь.

Потом пришла 20-я маршрутка. Ребята сели в нее. Инвалид тоже вслед зашел в салон автобуса. Заплатил за проезд, сел в кресло, откинулся на спину. Когда водитель это увидел, то остановился на перекрестке возле рынка на «Зеленом» и начал с матами и пинками выгонять пассажира и заставлять его выворачивать куртку.

- Не знаю, зачем он это просил сделать, - признается Артур. - Выворачивая куртку, парень испачкал стекло.

От куртки на спинке сиденья остались куски грязи. Фото: vk.com/vkvolkis

В итоге водитель все же высадил пассажира на следующей остановке - на гараже.

- С одной стороны я за водителя, потому что молодой человек запачкал стекло и сиденье, - считает макеевчанин. - Но с другой стороны, я не понимаю водителя, который начал применять физическую силу.

Свой рассказ в соцсети Артур Завалов подтвердил фото и видео конфликта, который заснял на мобильный телефон.

Горожане по-разному отреагировали на этот инцидент.

- Вместо того, чтоб снимать, лучше бы заступился, - заявила Юлия Клюква.

- Какого… ты молчал! А называешься наверно мужиком! – поддержал ее Роман Викторович. - Надо было водителю надавать смело! Что бы не происходило. Как никак инвалид... А водителя дело маленькое - крутить баранку.

Видимо, макеевчане не обратили внимания, что парню всего 16 лет. И не каждый в таком возрасте способен выступить против взрослого мужчины. К тому же сам Артур не оценивает ситуацию столь однозначно.

ИСТОЧНИК KP.RU