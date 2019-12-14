2019-12-14T15:08:04+03:00
Политика

На пожарах в ДНР погибли трое мужчин и женщина

Огонь унес жизни жителей Донецка и Харцызска
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Часто причиной пожара и гибели людей становится курение в постелиЧасто причиной пожара и гибели людей становится курение в постели
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Курение в постели могло стать одной из причин гибели 35-летних дончан в Куйбышевском районе столицы. 13 декабря здесь возник пожар в частном доме на улице Пирогова.

Спасатели обнаружили тела погибших мужчины и женщины. При этом огонь уничтожил деревянный пол на площади всего полквадратных метра. В пресс-центре МЧС сообщили, что причина пожара устанавливается. Но обычно к пожарам на такой площади приводит именно курение в постели.

В тот же день горел другой частный дом в столице – на улице Великоновоселковская в Куйбышевском районе. Там погиб 61-летний мужчина. Огонь повредил вещи и мебель на площади одного квадратного метра.

А вот в Харцызске спасателям пришлось ликвидировать более масштабное возгорание в общежитии Харцызского технологического техникума, расположенного на улице Нахимова. Здесь в комнате на пятом этаже пламя уничтожило вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. Но самое страшное – погиб 73-летний житель.

От МЧС ДНР привлекались 3 единицы техники и 8 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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