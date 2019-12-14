2019-12-14T14:31:39+03:00
Политика

Обманула 22 пенсионеров: в ЛНР наказали мошенницу, которая «помогала» с оформлением пенсий на Украине

Аферистке суд дал пять лет
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Большинство жителей, пересекающих границу ЛНР и Украины в Станице Луганской, едут за пенсиями и пособиями. Фото: facebook.com/evgeny.kaplinБольшинство жителей, пересекающих границу ЛНР и Украины в Станице Луганской, едут за пенсиями и пособиями. Фото: facebook.com/evgeny.kaplin
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В Луганске местную жительницу осудили за мошенничество. Она обманула 22 пенсионеров, обещав им оформление украинских пенсий. Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

Известно, что жителям республик Донбасса, особенно инвалидам, весьма проблематично самостоятельно оформить получение пенсий на территории Украины. На помощь им приходят посредники. Их объявлениями обклеены едва ли не все столбы в городах и поселках.

- Луганчанка в течение двух лет (с августа 2016 года по август 2018 года) ввела в заблуждение 22 жителей под предлогом оказания им помощи в восстановлении пенсионных выплат на территории Украины. От пенсионеров она получила деньги в различных размерах, однако обещанные услуги не оказала, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На заседании Ленинского районного суда Луганска подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Отмечается, что в интересах потерпевших прокуратура района заявила гражданские иски. Они были удовлетворены в полном объеме – аферистка вернула пенсионерам деньги.

В итоге суд назначил мошеннице наказание в виде 5 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, зато с конфискацией имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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