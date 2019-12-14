Погода на день в Луганске: 14 декабря до 5 градусов тепла, утром туман, мокрый снег и гололед

СЕГОДНЯ 07:18 2019-12-14T07:18:08+03:00

В Луганске будет пасмурно и дождливо. Фото: instagram.com/ideals0ra

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть юго-восточный ветер – порывами до 18 метров в секунду

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В Луганске и Луганской Народной Республике 14 декабря ухудшится погода. Ночью ожидаются сильный туман, гололед и усиление ветра до 15-18 м/с. Видимость в тумане менее 500 м. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Утром осадки в виде дождя и мокрого снега, днем временами дождь; ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем от нуля до 5 градусов тепла.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 2-4 градуса тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля - минус 2 градусов ночью до нуля – плюс 1 градуса днем.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль – минус 2 градуса ночью и 2-4 градуса выше нуля днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 14 декабря – 07.27, время захода – 17.03. Продолжительность светового дня составит 09 часов 36 минут.

По предварительному прогнозу, 15-16 декабря существенных осадков не ожидается, ночью и утром местами туман, температуры воздуха незначительно повысится.

ИСТОЧНИК KP.RU