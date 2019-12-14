Погода на день в Донецке: 14 декабря будет дождливо, до 3 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:10 2019-12-14T07:10:42+03:00

Синоптики прогнозируют, что будет дуть юго-восточный ветер – до 6 метров в секунду

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На смену сухой погоде в субботу, 14 декабря, в Донецк и Донецкую Народную Республику снова пришла слякоть. Еще ночью пошел мелкий дождь. Днем осадки на какое-то время прекратятся, а вечером дончан опять ожидает моросящий дождь.

Температура воздуха в течение суток будет находиться на отметках от +1 до +3 градусов.

Ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с. Порывами до 14 м/с.

В народе в этот день почитается память святого пророка Наума. Его называли Грамотником, поскольку в этот день в старину (с 1 декабря по старому стилю) начинали учить детей грамоте. Учебные «мучения» детей дополнялись ветром, который был очень характерен в день пророка Наума: «Пришел Наум, зимний ветер подул». Если ветер с юго-западного переходил на западный или северо-западный, ждали усиления морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU