Жюри «Мисс Донбасс – 2019» определили финалисток конкурса красоты
До финального выступления конкурс «Мисс Донбасс – 2019» осталось не так уж и много времени. Девушки уже вовсю готовятся к этому событию. Ведь уже 20 декабря их ждет битва за звание «Мисс Донбасс – 2019», а также за денежный приз – 200 тысяч рублей.
Об этом рассказал на брифинге заместитель генерального директора по развитию народного творчества Республиканского дома народного творчества и кино Юрий Яковлев.
— Официально приём заявок завершился 29 ноября. В оргкомитет конкурса поступила 91 заявка, в том числе 10 — от девушек, проживающих на территории Донецкой области, временно находящейся под контролем Украины, — рассказал Юрий Яковлев, — По итогам второго (отборочного) тура конкурса были определены 18 девушек, которые 20 декабря будут бороться за звание «Мисс Донбасс–2019». Финалистки из Донецкой Народной Республики представляют Донецк, Макеевку, Харцызск, Горловку, Новоазовский и Шахтёрский районы
Напомним, что в финале девушек ждет пять конкурсных заданий:
— «Визитная карточка» — представление участниц;
— Хореографический конкурс;
— Вокальный конкурс;
— Литературный конкурс по произведениям А.С. Пушкина;
— Вечернее дефиле – выход участниц в вечерней одежде от дизайнеров.
По итогам этих заданий девушки будут получать баллы от компетентных жюри. Девушка, набравшая больше всех баллов, станет следующей «Мисс Донбасс».
ИСТОЧНИК KP.RU
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