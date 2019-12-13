2019-12-13T21:06:12+03:00
Общество

Жюри «Мисс Донбасс – 2019» определили финалисток конкурса красоты

Девушки будут бороться за звание «Мисс Донбасс – 2019», а также денежный приз – 200 тысяч рублей
Екатерина Сорока
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Финал пройдет в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре им. М.М. Бровуна по адресу: Донецк, улица Кобозева, 62. Фото: dan-news.infoФинал пройдет в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре им. М.М. Бровуна по адресу: Донецк, улица Кобозева, 62. Фото: dan-news.info
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До финального выступления конкурс «Мисс Донбасс – 2019» осталось не так уж и много времени. Девушки уже вовсю готовятся к этому событию. Ведь уже 20 декабря их ждет битва за звание «Мисс Донбасс – 2019», а также за денежный приз – 200 тысяч рублей.

Об этом рассказал на брифинге заместитель генерального директора по развитию народного творчества Республиканского дома народного творчества и кино Юрий Яковлев.

— Официально приём заявок завершился 29 ноября. В оргкомитет конкурса поступила 91 заявка, в том числе 10 — от девушек, проживающих на территории Донецкой области, временно находящейся под контролем Украины, — рассказал Юрий Яковлев, — По итогам второго (отборочного) тура конкурса были определены 18 девушек, которые 20 декабря будут бороться за звание «Мисс Донбасс–2019». Финалистки из Донецкой Народной Республики представляют Донецк, Макеевку, Харцызск, Горловку, Новоазовский и Шахтёрский районы

Напомним, что в финале девушек ждет пять конкурсных заданий:

— «Визитная карточка» — представление участниц;

— Хореографический конкурс;

— Вокальный конкурс;

— Литературный конкурс по произведениям А.С. Пушкина;

— Вечернее дефиле – выход участниц в вечерней одежде от дизайнеров.

По итогам этих заданий девушки будут получать баллы от компетентных жюри. Девушка, набравшая больше всех баллов, станет следующей «Мисс Донбасс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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