Спустя пять лет с начала войны в Донбассе в ЛНР снова заработала шахта «Мащинская»

СЕГОДНЯ 19:44 2019-12-13T19:44:44+03:00

Шахта будет давать 250 тонн угля ежедневно, но это не конечный результат. Но руководство уже думает, как повысить производительность «Мащинской». Фото: lug-info.com

В 2014 году шахта попала под обстрел боевиков Украины и была закрыта

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С 1990 года шахта «Мащинская» обеспечивала углем и рабочими местами не одну сотню луганчан. А в 2014 году она была обстреляна боевиками Украины.

В итоге шахта была закрыта, но не списана со счетов. Спустя пять лет, наконец, удалось восстановить всё то, что так старательно пыталась стереть с лица земли Украина. И теперь шахта снова возобновляет свою работу. Угледобыча на «Мащинской» началась уже 12 декабря.

— Простой был вызван боевыми действиями, которые в 2014 году проходили в районе шахтоуправления "Луганское", которое наиболее из всех других шахт пострадало от обстрелов со стороны украинских войск. Пять лет здесь работы по угледобыче не велись. За последние полтора года проведен большой объем работ, в дальнейшем здесь работы еще много, но шахта теперь может давать угол, — рассказал генеральный директор «Центруголь» Юрий Жилинский.

Запустившаяся шахта будет давать 250 тонн угля ежедневно, а также обеспечить рабочими местами больше 500 горняков Луганска и близлежащих районов. Уже сейчас шахта готова принять на работу слесарей, горнорабочих и крепильщиках для дальнейшей работы и наращивания угледобычи.

— Костяк коллектива здесь уже есть, привлекаем рабочих с близлежащих шахт, большое им спасибо за участие в восстановлении этого предприятия, — добавил Юрий Жилинский.

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ИСТОЧНИК KP.RU