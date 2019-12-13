"Шахтерская птицефабрика" переводит птицу на новые российские корма, чтобы снизить себестоимость продукции

СЕГОДНЯ 16:53 2019-12-13T16:54:49+03:00

В 2017 году была открыта новая линия забоя птицы. Фото: profermu.com

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Одно из самых крупных в Республике государственных предприятий «Шахтерская птицефабрика» переведет часть поголовья птицы на новые корма, что позволит снизить себестоимость продукции.

- На одной из площадок предприятия в ноябре этого года мы провели эксперимент по замене корма для птицы. Благодаря этому мы добились нормативных показателей веса птицы за более короткий промежуток времени. Данные корма мы планируем использовать и в дальнейшем, что позволит снизить себестоимость продукции, – сообщил директор предприятия Илья Мусофиров.

Он добавил, что в следующем году на новые корма российского производства планируется перевести две производственные площадки. Это позволит производить около четверти от объема забоя со сниженной себестоимостью. Повлияет ли это на мясо птицы в 2020 году? Посмотрим.

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ИСТОЧНИК KP.RU