2019-12-13T16:54:49+03:00
Политика

"Шахтерская птицефабрика" переводит птицу на новые российские корма, чтобы снизить себестоимость продукции

Одно из самых крупных предприятий провело эксперимент по замене корма
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
В 2017 году была открыта новая линия забоя птицы. Фото: profermu.comВ 2017 году была открыта новая линия забоя птицы. Фото: profermu.com
Изменить размер текста:

Одно из самых крупных в Республике государственных предприятий «Шахтерская птицефабрика» переведет часть поголовья птицы на новые корма, что позволит снизить себестоимость продукции.

- На одной из площадок предприятия в ноябре этого года мы провели эксперимент по замене корма для птицы. Благодаря этому мы добились нормативных показателей веса птицы за более короткий промежуток времени. Данные корма мы планируем использовать и в дальнейшем, что позволит снизить себестоимость продукции, – сообщил директор предприятия Илья Мусофиров.

Он добавил, что в следующем году на новые корма российского производства планируется перевести две производственные площадки. Это позволит производить около четверти от объема забоя со сниженной себестоимостью. Повлияет ли это на мясо птицы в 2020 году? Посмотрим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Репортаж из Коминтерново: «Как мы тут живем? Перебежками, в основном!»

Корреспондент «Комсомолки» побывал в южном селе, где нет ни единого целого дома и ни одного ребенка [подробнее...]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Денис Пушилин отреагировал на заявление Зеленского по поводу изменений Минских соглашений
Сколько человек погибло в Донбассе за годы войны
Жюри «Мисс Донбасс – 2019» определили финалисток конкурса красоты
Зеленский предлагает децентрализацию вместо особого статуса Донбассу, о котором договорились на переговорах во Франции
Спустя пять лет с начала войны в Донбассе в ЛНР снова заработала шахта «Мащинская»
Вопрос о пенсиях жителям Донбасса не приоритетный для Украины
"Шахтерская птицефабрика" переводит птицу на новые российские корма, чтобы снизить себестоимость продукции
Только за неделю Украина 63 раза нарушила режим прекращения огня
В ДНР принят Гражданский кодекс: в основу легло российское законодательство
Беби-бум: В ДНР за год родилось больше девяти тысяч малышей
В ДНР можно подать документы на российское гражданство и без паспорта Украины
На улице мороз и ветер, а в донецком ботаническом саду зреют апельсины, грейпфруты и лимоны
Даже встреча в "нормандском формате" не помешала обстрелам Республик
Новогодний талон в транспорт Донецка будет с мышонком
Погода в Луганске и ЛНР сегодня, 13 декабря: туман и штормовые ветра
Погода в Донецке сегодня, 13 декабря: пасмурно и без осадков
Новый год 2020 в Донецке: на главной елке Республики зажгут огни 23 декабря
До конца года в ДНР поступят 167 новых коммунальных машин
Новый год 2020 в Луганске: предновогодняя ярмарка пройдет 28 декабря
Жительница Первомайска угодила за решетку на 12 лет за шпионаж
В окрестностях Станицы Луганской украинские националисты утроили с военными незалежной перестрелку
В селах возле Саур-Могилы строят дома взамен разрушенных украинской армией
Новый год 2020 Донецке: в ботсаду будут «Жаркие новогодние приключения»
Через два дня после встречи глав стран «Нормандской четверки» в Киеве заявили о намерении переписать «Минск-2»
В Луганске «Гранатовый браслет» Куприна поставили в письмах о любви