Бессрочное перемирие накрылось: Только за неделю Украина 63 раза нарушила режим прекращения огня

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-13T15:48:49+03:00

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Наша война на шестом году превратилась в какие-то отстраненные строки статистики, которые читаешь и уже не берешься понять, что происходит.

Украинские за минувшую неделю 63 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв 20 населенных пунктов ДНР.

- За неделю ВФУ 63 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 20 населенных пунктов Республики противник выпустил 94 мины калибром 120 и 82 мм и 153 гранаты различного типа, 210 выстрелов из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие, — сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

За этими цифрами стоит разрушенное жилье, а только в Старомихайловке за один день было разбито 11 домов, за этим стоят чьи-то невидимые миру слезы и отчаяние.

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ИСТОЧНИК KP.RU