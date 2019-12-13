2019-12-13T15:48:49+03:00
Политика

Бессрочное перемирие накрылось: Только за неделю Украина 63 раза нарушила режим прекращения огня

Республика продолжает обстреливаться из запрещенных видов вооружения
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Очередное бессрочное перемирие выглядит так.Очередное бессрочное перемирие выглядит так.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Наша война на шестом году превратилась в какие-то отстраненные строки статистики, которые читаешь и уже не берешься понять, что происходит.

Украинские за минувшую неделю 63 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв 20 населенных пунктов ДНР.

- За неделю ВФУ 63 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 20 населенных пунктов Республики противник выпустил 94 мины калибром 120 и 82 мм и 153 гранаты различного типа, 210 выстрелов из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие, — сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

За этими цифрами стоит разрушенное жилье, а только в Старомихайловке за один день было разбито 11 домов, за этим стоят чьи-то невидимые миру слезы и отчаяние.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Бессрочное перемирие накрылось: Только за неделю Украина 63 раза нарушила режим прекращения огня
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