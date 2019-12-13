Новогодний талон в транспорт Донецка будет с мышонком

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-13T10:07:07+03:00

Вот такой симпатяга станет нашим попутчиком в декабре и январе. Фото: КП "Донэлектроавтотранс"

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В канун нового 2020 года КП "Донэлектроавтотранс" выпустили новый дизайн талона в муниципальный транспорт. В этот раз он нас перенесет в детство, откуда, собственно, и родом самый сказочный праздник. И пока зима не радует дончан снегом и морозом, новогоднее настроение нам подарит обычный талончик в троллейбус.

Дизайн придется по душе не только детворе, но и взрослым, которые вспомнят, что тоже были когда-то детьми.

Мультяшный мышонок на елочном шаре, который сидит на скибке месяца-сыра, невероятный симпатяга.

- Собираю талоны с самого начала, наши талоны - уникальные, - говорит коллекционер со стажем - Наталья. - Мои друзья, приезжая в гости в Донецк, восхищаются их оригинальностью. И еще в больший приходят восторг, когда узнают, что проезд в нашем транспорте по-прежнему стоит всего три рубля.

Талон поступит в реализацию уже с 23 декабря. А потому, коллекционеры, на старт!

ИСТОЧНИК KP.RU