2019-12-13T08:26:36+03:00
Общество

Погода в Луганске и ЛНР сегодня, 13 декабря: туман и штормовые ветра

Ночью в Луганске до -5, днем +2
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Зима пока в Луганске неубедительная. Фото: Евгении КарпачевойЗима пока в Луганске неубедительная. Фото: Евгении Карпачевой
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Сильный туман и гололедные отложения ожидаются местами в Республике ночью и в первой половине дня 13 декабря.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

- Ночью и утром 13 декабря в Луганске и местами по территории Республики ожидается туман, гололедные отложения. Видимость в тумане менее 500 м, - прогнозируют синоптики.

С 21.00 12 декабря до 21.00 13 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснением, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, слабые гололедные отложения, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль - 2 градуса ниже нуля, днем – 2-4 градуса тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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