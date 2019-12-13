Погода в Донецке сегодня, 13 декабря: пасмурно и без осадков

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-13T08:05:21+03:00

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В Донбассе уже почти середина декабря, каких-нибудь две недели и новый год. Но вот зима пока не спешит к нам. А может это и к лучшему, зная во что превращается Донецк с гололедом и снегопадами.

Вот и пятница 13 декабря будет не зимней. Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха не поднимется выше 0, а ночью будет небольшой мороз - до -2. А потому всем нам нужно постараться не заболеть, ведь подцепить вирус в такую погоду совсем несложно!

13 декабря почитается память святого апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный почитается покровителем морского искусства, поскольку перед тем, как стать апостолом, был рыбаком. Наши предки продолжали на Андрея «наслушивать» воду. Если в колодце тихо — хорошая зима будет; а если шумит — надо готовится к морозам, бурям и метелям.

ИСТОЧНИК KP.RU