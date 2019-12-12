В Луганске «Гранатовый браслет» Куприна поставили в письмах о любви

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-12T12:09:44+03:00

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13 и 15 декабря Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева приглашает на спектакли.

- Приглашаем как жителей Республика, так и гостей из подконтрольных Киеву районов Луганщины и Донетчины на ближайшие спектакли, - сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР.

13 декабря в 17.00 артисты театра представят спектакль «Гранатовый браслет» по мотивам повести Александра Куприна.

- Жанр постановки – письма о любви. В основе сюжета – реальная история, которую писатель когда-то услышал от знакомых и создал из нее трогательную повесть о любви. Лейтмотивом в постановке звучит тема упущенных возможностей, – рассказали в театре.

15 декабря, зрители смогут увидеть два спектакля, рассчитанных на детскую и взрослую аудитории. В частности, в 11.00 состоится показ сказки «Марко – богатый купец».

- Это сказка-притча, основная идея которой – выявление людских пороков. Как в любой сказке, здесь добро борется со злом. И, конечно же, искренность, человечность и доброта побеждают жадность, алчность, коварство и хитрость. Спектакль покажет детям, насколько важно сохранять в себе духовность, искренне помогать людям, не требуя ничего взамен, и тогда вознаграждение не заставит себя долго ждать, - отметили в учреждении культуры.

В 16.00 артисты театра представят комедию «Двенадцатая ночь», или что угодно» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира.

- Действие комедии происходит в вымышленной стране Иллирии, правитель которой герцог Орсино, влюблен в графиню Оливию. Графиня в трауре из-за смерти брата и отца. Близнецы – брат и сестра Себастьян и Виола, потерпев кораблекрушение, оказались в Иллирии и потеряли друг друга. Виола, переодевшись в мужскую одежду, появляется при дворе Орсино, – сообщили в театре.

Русский драмтеатр имени Павла Луспеаева: Луганск, улица Коцюбинского, 9а.

Справки по телефону (0642) 50-11-43.

ИСТОЧНИК KP.RU