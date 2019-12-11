Погода на день в Луганске: 11 декабря ожидается переменная облачность, без осадков
По сообщениям синоптиков, температура воздуха в ЛНР 11 декабря будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- С 21.00 10 декабря до 21.00 11 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 1-6 градусов тепла, – прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 3-5 градусов выше нуля.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса ниже нуля, днем 1-3 градуса тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 – плюс 1 градуса ночью до 2-4 градусов тепла днем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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