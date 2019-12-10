Монтян о встрече в Нормандии: «Зеленского заставили вернуться на те позиции, куда в 2015 поставили Порошенко, и откуда он все это время уходил»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-10T15:51:13+03:00

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Не мытьем так катаньем, но Украину заставят выполнить все пункты минских. Так считает известный киевский адвокат Татьяна Монтян, которая дала комментарий «Комсомольской правде».

- Зеленского заставили подписать то, что заставили подписать в 2015 Петю. Но если в 2015 году, не будь Петя последней мразью, это были вполне достойные условия как для стороны, которая проиграла войну, попала в Дебальцевский котел, то через четыре года это совсем другое. Так что пусть Петя помалкивает. Второй приятный момент, что большие белые люди вызвали на ковер и Авакова. А вызвали его, чтобы сказать «Не рыпайся, выполняй все, что приняли в пятнадцатом». По факту не договорились ни о чем, кроме обмена всех на всех. Вот и все результаты. Контроль над границей, который так хотела Украина, она не получит до выполнения всех пунктов минских соглашений. Газ, опять же, не дали. А до первого числа времени остается все меньше и меньше. Договорились договариваться дальше. Еще один микроскопический, но успех – разведение сил в трех точках. Надеюсь, что и это будет выполнено, и не перерастет в очередное бла-бла-бла.

- Думаешь, это дополнительные три точки, о которых договорились?

- Я так поняла, что дополнительные, помимо тех, откуда уже отвели. Иначе смысл там столько времени заседать?

- И что в итоге?

- Итог простой – Зеленского заставили подписаться под всем тем, под чем в 2015 подписался Петя. Но тогда это не было еще не настолько глобально, война еще не затронула такого количества населения, не принесла такого количества трупов. Надо было просто признать – да, мы проиграли в войне, Россия нас победила, но условия капитуляции вполне достойные. Вперед и с песней. Нет, эта мерзкая мразь, продолжила войнушку, вместе со своим свиноборонпромом продолжила наживаться на войне, с помощью Запада накручивала народ, и теперь это уже выглядит по-другому. Не в последнюю очередь потому, что последние четыре года людям втирали всякую ересь о том, что Украина вот-вот победит, наша армия непобедимая и легендарная. Люди продолжали гибнуть, продолжала углубляться пропасть между республиками и Украиной. Допрыгались до такой ситуации и вернулись туда же, откуда уходили в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU