2019-12-10T15:51:13+03:00
Политика

Монтян о встрече в Нормандии: «Зеленского заставили вернуться на те позиции, куда в 2015 поставили Порошенко, и откуда он все это время уходил»

Известный киевский адвокат Татьяна Монтян прокомментировала «Комсомолке» вчерашнюю встречу во Франции. Татьяна считает, что Зеленского заставят выполнить все пункты минских, которые так не хотел выполнять Порошенко
Ольга ГОРДО
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Татьяна Монтян считает, что Украину поставили на место, которое было определено еще в 2015. Фото: https://www.facebook.com/Татьяна Монтян считает, что Украину поставили на место, которое было определено еще в 2015. Фото: https://www.facebook.com/
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Не мытьем так катаньем, но Украину заставят выполнить все пункты минских. Так считает известный киевский адвокат Татьяна Монтян, которая дала комментарий «Комсомольской правде».

- Зеленского заставили подписать то, что заставили подписать в 2015 Петю. Но если в 2015 году, не будь Петя последней мразью, это были вполне достойные условия как для стороны, которая проиграла войну, попала в Дебальцевский котел, то через четыре года это совсем другое. Так что пусть Петя помалкивает. Второй приятный момент, что большие белые люди вызвали на ковер и Авакова. А вызвали его, чтобы сказать «Не рыпайся, выполняй все, что приняли в пятнадцатом». По факту не договорились ни о чем, кроме обмена всех на всех. Вот и все результаты. Контроль над границей, который так хотела Украина, она не получит до выполнения всех пунктов минских соглашений. Газ, опять же, не дали. А до первого числа времени остается все меньше и меньше. Договорились договариваться дальше. Еще один микроскопический, но успех – разведение сил в трех точках. Надеюсь, что и это будет выполнено, и не перерастет в очередное бла-бла-бла.

- Думаешь, это дополнительные три точки, о которых договорились?

- Я так поняла, что дополнительные, помимо тех, откуда уже отвели. Иначе смысл там столько времени заседать?

- И что в итоге?

- Итог простой – Зеленского заставили подписаться под всем тем, под чем в 2015 подписался Петя. Но тогда это не было еще не настолько глобально, война еще не затронула такого количества населения, не принесла такого количества трупов. Надо было просто признать – да, мы проиграли в войне, Россия нас победила, но условия капитуляции вполне достойные. Вперед и с песней. Нет, эта мерзкая мразь, продолжила войнушку, вместе со своим свиноборонпромом продолжила наживаться на войне, с помощью Запада накручивала народ, и теперь это уже выглядит по-другому. Не в последнюю очередь потому, что последние четыре года людям втирали всякую ересь о том, что Украина вот-вот победит, наша армия непобедимая и легендарная. Люди продолжали гибнуть, продолжала углубляться пропасть между республиками и Украиной. Допрыгались до такой ситуации и вернулись туда же, откуда уходили в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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