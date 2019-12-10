2019-12-10T14:15:57+03:00
Политика

Донецкий политолог Кирилл Черкашин: Будут ли Зеленского слушать украинские националисты

Кирилл Черкашин считает, что у Зеленского и украинских радикалов много общего
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Будут ли Зеленского слушать украинские националисты. Фото: rtr-vesti.ruБудут ли Зеленского слушать украинские националисты. Фото: rtr-vesti.ru
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В первый раз за три года в Париже 9 декабря состоялся саммит «нормандской четверки». Вот как его итоги прокомментировал донецкий политолог Кирилл Черкашин:

- Я думаю, представление о том, что Зеленский и украинские радикалы (фактически, неонацисты) - это принципиально разные силы и явления, является ошибочным. Между ними есть тактические, но не стратегические противоречия. Да и нет уже той существенной разницы между украинскими националистическими батальонами и «Вооружёнными силами Украины», которая отчасти имела место в 2014-2015 годах. Разговоры о том, что «армия не пойдёт на разведение сил и средств по всей линии фронта» являются уловкой «команды Зе» для того, чтобы не выполнять Минские соглашения, а точнее выполнять их только в той части, которая их устраивает. Вчерашняя встреча в нормандском формате чётко показала: и новое руководство Украины не собирается проводить конституционную реформу, в частности закрепляющую статус Донбасса. На итоговой пресс-конференции, когда о необходимости конституционной реформы говорил президент России Владимир Путин, президент Зеленский буквально смеялся (это можно разглядеть на видеозаписи). Украина не пойдёт на этот компромисс, который, кстати, чётко прописан в Минских соглашениях и является ключевой их составляющей. А страны Запада, в частности Германия и Франция, будут закрывать на этот факт глаза, продолжая давить, прежде всего, на Российскую Федерацию и её руководство.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель, президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон встретились в Елисейском дворце, где перезапустили мирный процесс в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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