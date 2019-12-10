2019-12-10T12:08:19+03:00
Политика

Герман Владимиров: «Даже речи быть не может отдать Украине контроль над границей ЛДНР»

Переговоры в «Нормандском формате» прокомментировал руководитель Музея боевого братства России в Питере [аудио]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Герман Владимиров не удивлен итогами переговоров. Фото: архив героя публикацииГерман Владимиров не удивлен итогами переговоров. Фото: архив героя публикации
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Герман Владимиров наблюдал за переговорами до глубокой ночи и, в целом, не удивлен их итогами.

- Главное, что наш Главнокомандующий – Президент РФни на йоту не отступил от Минских соглашений, - отметил Герман. - В отличие от Зеленского, на которого давят со всех сторон. Если Зеленский отступит, то это сразу политическая смерть – его же нацики и разорвут! Тут главное уже в том заключается, что президенты РФ и Украины встретились.

Также Герман Владимиров отметил важную договоренность обмена всех на всех, которую прежде сорвал Киев, а также по разведению сторон и разминированию.

Герман Владимиров прокомментировал итоги переговоров во Франции

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- Следующих результатов будем ждать через четыре месяца, уже в следующем году. Но я уже сейчас с уверенностью могу сказать, что никто не отдаст Украине контроль над границей Республик. Это бесспорный факт! Не для этого такими темпами идет паспортизация жителей ЛДНР. С каждым днем граждан РФ на территориях Республик становится все больше. Это же касается и Крыма, - заключил Герман Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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