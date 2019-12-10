Герман Владимиров: «Даже речи быть не может отдать Украине контроль над границей ЛДНР»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-10T12:08:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Герман Владимиров наблюдал за переговорами до глубокой ночи и, в целом, не удивлен их итогами.

- Главное, что наш Главнокомандующий – Президент РФ – ни на йоту не отступил от Минских соглашений, - отметил Герман. - В отличие от Зеленского, на которого давят со всех сторон. Если Зеленский отступит, то это сразу политическая смерть – его же нацики и разорвут! Тут главное уже в том заключается, что президенты РФ и Украины встретились.

Также Герман Владимиров отметил важную договоренность обмена всех на всех, которую прежде сорвал Киев, а также по разведению сторон и разминированию.

Герман Владимиров прокомментировал итоги переговоров во Франции 00:00 00:00

- Следующих результатов будем ждать через четыре месяца, уже в следующем году. Но я уже сейчас с уверенностью могу сказать, что никто не отдаст Украине контроль над границей Республик. Это бесспорный факт! Не для этого такими темпами идет паспортизация жителей ЛДНР. С каждым днем граждан РФ на территориях Республик становится все больше. Это же касается и Крыма, - заключил Герман Владимиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участники саммита в Париже выступили за внесение изменений в Конституцию Украины

Участники саммита "нормандской четверки" договорились о немедленных мерах по стабилизации ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По итогам переговоров лидеры приняли совместное коммюнике (подробности)

«Аурус» Путина против «рено» Зеленского

Приезд участников саммита в «нормандском формате» к Елисейскому дворцу начался с колоссальной свалки журналистов на входе. Французские организаторы не придумали ничего лучше, чем пропускать прессу сразу четырех стран через один узкий вход, и за час до съезда лидеров у дворца стояла толпа из пары сотен человек. Увидев, что они не успевают всех пропустить до подъезда первого кортежа, организаторы просто захлопнули ворота, сочтя, что это успешное решение проблемы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU