Погода на день в Луганске: 9 декабря до 5 градусов тепла, утром туман и гололед

СЕГОДНЯ 07:26 2019-12-09T07:26:26+03:00

Днем в Луганске распогодится, от тумана не останется и следа. Фото: instagram.com/oleksiy.zaratuychenko

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть юго-западный ветер – до 10 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

Сильный туман и гололедные отложения ожидаются местами в Луганской Народной Республике ночью и в первой половине дня 9 декабря. Видимость в тумане не более 500 метров. Об этом предупредили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- На территории Республики в понедельник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и в первую половину дня местами туман, гололедные отложения, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от нуля до 5 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса ниже нуля, днем – 2-4 градуса выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1-3 градуса ночью и ноль – 2 градуса ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 – плюс 1 градуса ночью и до 1-3 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 10 декабря будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 1-6 градусов тепла. 11 декабря - облачно с прояснениями, днем местами слабый дождь, температура воздуха существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU