2019-12-07T19:14:35+03:00
Общество

Птицеводы ДНР и ЛНР хотят провести пять голубиных гонок на сотни километров

Тренировки перед первыми соревнованиями уже скоро начнутся
Екатерина Сорока
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В соревнованиях участвуют не обычные уличные птицы, а специально обученные и натренированные гоночные голуби. Фото: 24tv.uaВ соревнованиях участвуют не обычные уличные птицы, а специально обученные и натренированные гоночные голуби. Фото: 24tv.ua
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Голубеводы из ДНР и ЛНР уже строят планы следующий год. В 2020 году они хотят провести, как минимум пять совместных голубиных соревнований. Об этом сегодня, 7 декабря, рассказал председатель клуба голубеводов ЛНР Сергей Фетисов.

— Мы разговаривали с председателем клуба голубеводов ДНР и решили, что как минимум пять совместных выпусков голубей в 2020 году проведем, — рассказал Фетисов.

Перед первыми соревнованиями у птиц еще есть время. Всю зиму у них будут проходить тренировки, чтобы развить физическую силу. Ведь им придется лететь не какие-то сто метров, а на сотни и даже тысячи километров. И уже этой весной они отправятся на свою первую гонку.

Кроме удовлетворения интересов птицеводов, все эти сходки клубов и гонки, преследуют еще одну цель – заинтересовать детей необычным занятием.

— Вы же понимаете, что сейчас "дети" и "компьютер" – это однокоренные слова! А мне хочется, чтоб душа была у детей, а не только компьютер, — добавил Сергей Фетисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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