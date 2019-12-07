В украинской армии в Донбассе будут воевать рекруты и мастер-сержанты, а офицеры в это время – водку пить

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-07T16:34:53+03:00

В украинской армии теперь восемь званий, где есть слово сержант – запутаться можно. Фото: ГШ ВСУ

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Во время своего визита в Донбасс 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приблизить ВСУ к стандартам НАТО.

- Будем не словами, а делами приближать их к стандартам НАТО. Мы должны постоянно развиваться, укреплять нашу боеспособность и укреплять нашу подготовку, – отметил гарант, выступая перед военными объединенных сил в Донбассе.

Очередной шаг в этом направлении Зеленский сделал накануне. Он подписал закон, который вносит изменения в уставы Вооруженных сил, а также вводит новую шкалу воинских званий. Сейчас в украинской армии существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик. Закон меняет их на такой ряд: рекрут; солдат; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; первый сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант.

В свое время в Советской Армии шутили: если в подразделении хорошо работают сержанты, то офицерам больше делать нечего, как водку пить. Видимо, к этому будут стремиться и в ВСУ – там 2020 год объявлен годом сержанта.

Попутно в Верховной раде 3 декабря депутаты приняли заявление «О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины – приобретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора».

В документе отмечается, что Украина уже фактически является (надо же!) восточной границей Североатлантического альянса. А интеграция страны в НАТО будет гарантировать независимость, безопасность и суверенитет Украины, благополучие и процветание ее граждан.

- Текст заявления готовили депутаты из партии Порошенко «Европейская солидарность», - комментирует донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Но и президент Зеленский придерживается той же линии. Раскручивается очень опасный сценарий. Правители незалежной подталкивают жителей страны, ее армию на братоубийственную войну с Россией. Только очень наивный человек может поверить в слова о безопасности, благополучии и процветании украинского народа.

ИСТОЧНИК KP.RU