Пожарные ДНР спасли из огня женщину и двоих мужчин

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-07T11:20:19+03:00

6 и 7 декабря горели дома в Донецке и Енакиево

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В минувшие сутки спасатели ДНР не раз приходили на помощь жителям, оказавшимся в огненной ловушке. Об этих случаях рассказали в пресс-центре МЧС ДНР.

6 декабря в гаражном кооперативе «Космос», что в Петровском районе Донецка, загорелся гараж. В результате пострадал 58-летний владелец помещения. От госпитализации он отказался. Причина возгорания уточняется.

А вот 7 декабря пожар в доме по улице Куйбышева в столице имел более серьезные последствия. От огня и дыма пострадал 43-летний дончанин. Его увезли в больницу.

6 декабря в Енакиево в доме по улице Первомайская спасатели при тушении пожара обнаружили 80-летнюю женщину и вывели ее по лестнице на свежий воздух.

Пришли на помощь спасатели и пожилому жителю 7-го микрорайона в Шахтерске. Они открыли входную дверь и обнаружили внутри квартиры 71-летнего мужчину, который находился в тяжелом состоянии. Прибывшие медики увезли его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU