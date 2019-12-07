2019-12-07T10:29:37+03:00
Политика

«Отметили День ВСУ»: при обстреле Донецка украинские военные подбили свою боевую машину, в ней погиб механик-водитель

6 декабря киевские силовики в четыре раза увеличили интенсивность обстрелов ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Противотанковая граната угодила в украинскую БМП, которая взорвалась. Фото: Пресс-центр штаба ООСПротивотанковая граната угодила в украинскую БМП, которая взорвалась. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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6 декабря украинские военные праздновали День ВСУ. По этому поводу в группировку, воюющую в Донбассе, даже президент Владимир Зеленский прилетал. Награды раздавал. А тем временем подвыпившие вояки нарастили обстрелы территории ДНР.

- В 13:25 боевики из 28-й бригады в районе города Марьинка, уже с утра начав отмечать «День ВСУ», решили продемонстрировать свое «геройство». Они открыли огонь из противотанковых гранатометов по поселку шахты «Трудовская» в Донецке. Однако количество выпитого алкоголя окончательно сбило прицел горе-вояк, и одна граната попала в боевую машину пехоты (БМП) разведроты бригады, – рассказали в управлении Народной милиции ДНР.

В результате произошла детонация боекомплекта, БМП взорвалась, погиб механик-водитель.

Помимо поселка шахты «Трудовская» 6 декабря под огнем украинских силовиков оказались село Красный Партизан и район «Вольво-центра» (донецкое направление); поселки Зайцево, шахты имени Гагарина (горловское направление); Докучаевск, села Набережное и Октябрь (мариупольское направление).

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), подразделения ВСУ выпустили по территории ДНР 118 боеприпасов. Это почти в 4 раза больше, чем в предыдущие сутки.

При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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