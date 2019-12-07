В Донбассе два года получил нацист, бегавший с фашистским флагом перед монументом «Скорбящей матери»
На подконтрольной Киеву территории Донбасса не всякое деяние украинских нацистов сходит им с рук. В Торецке (до переименования – Дзержинск) Донецкой области жители взбунтовались, когда узнали про кощунство, которое совершил рецидивист 5 сентября, в 76-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков.
Пьяный 40-летний мужик длительное время бегал в полураздетом виде по территории мемориального комплекса «Слава». Рядом с вечным огнем, памятником «Скорбящей матери» и плитами с именами погибших воинов. При этом трижды судимый горожанин демонстративно держал на плечах флаг нацистской Германии.
Мужчину задержали полицейские. А на днях местный суд вынес приговор. За умышленное публичное использование символики нацистского режима и грубое нарушение общественного порядка, неуважение к обществу хулигана наказали на два года ограничения свободы. Хочется надеяться, что и другим национально озабоченным дзержинцам-торезцам будет неповадно открыто демонстрировать свои взгляды.
ИСТОЧНИК KP.RU