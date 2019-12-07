2019-12-07T08:31:26+03:00
Политика

В Донбассе два года получил нацист, бегавший с фашистским флагом перед монументом «Скорбящей матери»

Такой вердикт вынес украинский суд в Дзержинске
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На монументе «Скорбящей матери» высечено обращение: «Потомки! Склоните головы в молчании перед теми, кто погиб смертью храбрых в боях за нашу Родину!» Фото: dzerghinsk.orgНа монументе «Скорбящей матери» высечено обращение: «Потомки! Склоните головы в молчании перед теми, кто погиб смертью храбрых в боях за нашу Родину!» Фото: dzerghinsk.org
Изменить размер текста:

На подконтрольной Киеву территории Донбасса не всякое деяние украинских нацистов сходит им с рук. В Торецке (до переименования – Дзержинск) Донецкой области жители взбунтовались, когда узнали про кощунство, которое совершил рецидивист 5 сентября, в 76-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков.

Пьяный 40-летний мужик длительное время бегал в полураздетом виде по территории мемориального комплекса «Слава». Рядом с вечным огнем, памятником «Скорбящей матери» и плитами с именами погибших воинов. При этом трижды судимый горожанин демонстративно держал на плечах флаг нацистской Германии.

Мужчину задержали полицейские. А на днях местный суд вынес приговор. За умышленное публичное использование символики нацистского режима и грубое нарушение общественного порядка, неуважение к обществу хулигана наказали на два года ограничения свободы. Хочется надеяться, что и другим национально озабоченным дзержинцам-торезцам будет неповадно открыто демонстрировать свои взгляды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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