Погода на день в Луганске: 7 декабря до 5 градусов тепла и без осадков

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-07T07:28:23+03:00

В Луганск после снега и мороза пришло потепление. Фото: instagram.com/elena78kolesnik

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть южный ветер – до 10 метров в секунду

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7 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем - до 5 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса мороза, днем – 2-4 градуса выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3-5 градусов ночью и плюс 1-3 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 2-4 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 7 декабря – 07.22, время захода – 17.05. Продолжительность светового дня составит 09 часов 43 минуты.

По предварительному прогнозу, 8-9 декабря существенных осадков не ожидается, ночью и утром местами туман, температурный фон незначительно понизится.

ИСТОЧНИК KP.RU