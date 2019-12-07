Погода на день в Донецке: 7 декабря будет солнечно, до 5 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:25 2019-12-07T07:25:29+03:00

Синоптики прогнозируют, что будет дуть слабый южный ветер, порывами – до 7 метров в секунду

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В субботу, 7 декабря, ясная погода ожидается в Донецке и Донецкой Народной Республике утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.

В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от минус 1 до 5 градусов тепла.

Ветер будет дуть преимущественно в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 3 до 4 м/с. Порывами до 7 м/с.

7 декабря отмечается день святой Екатерины. Екатерина считается покровительницей брака и невест, поэтому в народе ее еще называют Женодавица. В этот день устраивались народные гулянья, катание на санках с горок — санницы. В народе говорили: «Молодая зима с гор на санках катается»; «С Катерины зима доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так холодом». Ясная погода на Екатерину предвещала морозную зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU