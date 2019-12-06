2019-12-06T19:44:47+03:00
Политика

Куда пропало 77 единиц военной техники ВСУ

Недостачу зафиксировала миссия ОБСЕ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: factu.ruФото: factu.ru
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В местах хранения техники вооруженных формирований Украины отсутствует 77 единиц вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий, со ссылкой на отчет мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Наблюдателями обнаружено отсутствие 30 танков Т-64, пяти самоходных гаубиц 2С3 «Акация», 10 единиц 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30, 12 самоходных минометов 2С9 «Нона» и 20 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», - рассказал он.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, исчезнувшее вооружение украинская армия может использовать для обстрелов территории ЛНР. Особенно это актуально для провокаций в преддверии встречи в Нормандском формате.

- Такими действиями по наращиванию сил и средств украинская сторона демонстрирует свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем, - подчеркнул Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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