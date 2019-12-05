Кому в ДНР положен бесплатный уголь

СЕГОДНЯ 19:12 2019-12-05T19:12:22+03:00

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Власти ДНР расширили список дончан, которым положена льгота на уголь. С этого года он включает вдов и вдовцов умерших пенсионеров угледобывающей отрасли. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Республики.

Уточняется, что для получения угля вдовы или вдовцы должны получать пенсию в связи с потерей кормильца, а умерший пенсионер при жизни обеспечивался углем, и ему назначалась пенсия в связи с работой в шахте.

Кроме того, такая же льгота предоставлена пенсионерам, а также вдовам или вдовцам умерших пенсионеров, если предприятие, на котором они работали перед уходом в негосударственный сектор, сейчас находится в стадии ликвидации или планируется к реструктуризации и консервации.

По данным ведомства, государственные шахты с начала этого года передали своим сотрудникам и пенсионерам более 148 тысяч 659 тонн льготного угля.

ИСТОЧНИК KP.RU