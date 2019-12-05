2019-12-05T19:10:05+03:00
Спорт

«Футбольные бутсы и форма вместо строгих костюмов» - Денис Пушилин с министрами сыграли товарищеский матч с молодыми активистами

Команда Главы проиграла футбольный матч молодежи из общественного движения
Екатерина Сорока
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В команде Дениса Пушилина был министр молодежи, спорта и туризма, а также министр юстиции и его советник. Фото: dan-news.infoВ команде Дениса Пушилина был министр молодежи, спорта и туризма, а также министр юстиции и его советник. Фото: dan-news.info
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5 декабря, надев спортивную форму и футбольные бутсы, министры различных ведомств Республики и сам Глава Республики Денис Пушилин бросили вызов активистам из «Молодой Республики» и Молодежного Парламента. Команды провели товарищеский матч. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу активистов.

Счет открылся только во время второго тайма. Тогда обе команды начали более агрессивную игру и количество голевых моментов увеличилось. Но как бы Команда Главы не старалась сравнять счет - им так и не удалось.

- Я всегда настаиваю на том, чтобы встречи с молодежью проходили чаще. Нужно, чтобы вы понимали, что у вас есть свобода действий, потому что за вами будущее, - сказал Денис Владимирович.

- Такие мероприятия очень полезны, потому что они помогают в сплочении участников. Мы убираем барьеры и больше открываемся для общения, что помогает в дальнейшей работе, - отметил лидер команды-победителя, руководитель «Молодой Республики» - депутат Народного Совета Кирилл Макаров.

Но на этом спортивное соревнования между командами не заканчиваются. Политики и активисты снова встретятся на одном поле. Но вот в каком виде спорта будут соревноваться в следующий раз, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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