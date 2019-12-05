2019-12-05T13:31:27+03:00
Общество

Новогодний корпоратив без шампанского обойдется луганчанам в 1500 рублей с человека

В ЛНР средняя цена на празднование нового года в ресторане в этом году составляет 1500 рублей без учета алкоголя. А за развлекательную программу придется доплатить
Ольга ГОРДО
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Корпоратив в Луганских завдениях общепита обойдется в полторы тысячи рублей. Фото: https://vk.com/Корпоратив в Луганских завдениях общепита обойдется в полторы тысячи рублей. Фото: https://vk.com/
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Близится время корпоративов и новогодних праздников. Чтобы отметить новый год в ресторанах и кафе города, луганчаам придется раскошелиться минимум на 1200 рублей. с человека. Об этом свидетельствует мониторинг цен, проведенный местным информагенством.

Активисты исследовали порядок цен в центральных заведениях общепита, а также в заведениях на окраинах столицы, и вот что получилось.

Так, празднование в ресторан в районе Красной площади, обойдется в среднем в 1500 рублей с человека без учета алкоголя, который можно будет принести с собой. В стоимость входят еда и напитки, а также шоу-программа, подготовленная заведением. Программа предусматривает живой вокал, выступление шоу-балета, работу ведущего, Деда Мороза и Снегурочки.

В ресторане грузинской кухни, расположенном в центральной части Луганска, провести корпоратив обойдется в 1200 рублей без учета алкоголя и напитков, новогодние шоу будут проводиться по выходным дням. В обновленном специально к новогодним торжествам меню – закуски, салаты, горячие блюда и гарнир.

Lounge-bar на востоке Луганска в среднем предлагает посетителям меню за 1500 рублей, в которое войдут салат, нарезка, горячее блюдо и гарнир. Кто хочет посмотреть развлекательную программу, должен будет доплатить еще 300 рублей.

Провести корпоратив в одном из кафе в восточной части столицы ЛНР обойдется в среднем в 1200 рублей. В эту сумму входят мясное блюдо и гарнир, салат, нарезка и напитки. Развлекательная программа будет проводиться только по субботам.

Кафе в южной части Луганска будет проводить корпоративы с 20 по 30 декабря, их средняя стоимость с человека – 800-1000 рублей, развлекательная программа оплачивается отдельно.

Администраторы заведений предупредили, что уже началось бронирование столов для проведения новогодних мероприятий и призвали поспешить с выбором места празднования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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