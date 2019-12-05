2019-12-05T09:20:43+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 5 декабря пасмурно, местами мокрый снег

Синоптики прогнозируют 5 декабря в ЛНР до 3 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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Декабрь в Луганске. Фото: https://www.instagram.com/i_love_luganskДекабрь в Луганске. Фото: https://www.instagram.com/i_love_lugansk
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Пятого декабря температура воздуха в ЛНР будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 четвертого декабря до 21.00 пятого декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснением, ночью без существенных осадков; утром и днем местами слабые осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью ноль минус 5 градусов, днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем – минус 1 – плюс 1 градус выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1-3 градуса ночью и ноль – 2 градуса тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до минус 1 – плюс 1 градуса тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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