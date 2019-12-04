Это же целая бригада: две с половиной тысячи алкоголиков и наркоманов «воюют» на севере Донбасса

СЕГОДНЯ 20:54 2019-12-04T20:54:24+03:00

Жизнь на передовой вот так «облагораживает» бойцов. Фото: vk.com/club77886417

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В подразделениях оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» с 20 ноября работает медицинская комиссия штаба операции объединенных сил (ООС). Выявляют среди военных злоупотребляющих алкоголь и наркотики. За две недели таковых оказалось более двух с половиной тысячи. Фактически это целая бригада – многие соединения ВСУ на передовой укомплектованы на 60-70 процентов.

- Первое место по количеству алкоголиков и наркоманов поделили между собой 46-я и 72-я бригады ВСУ. Самое критическое состояние дел – в 46-й десантно-штурмовой бригаде. В ее подразделениях выявлено более 450 регулярно употребляющих алкоголь военнослужащих и 180 наркоманов, – сегодня рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сославшись на данные разведки.

Окончательная цифра деградировавших вояк будет представлена в штаб ООС 15 декабря. Откровенно говоря, военные медики сильно рискуют. Неадекватные десантники из 46-й могут сделать с ними все что угодно. А потом сослаться на «диверсантов ЛНР»

Кстати, в Народной милиции ЛНР неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU