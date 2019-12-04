2019-12-04T20:54:24+03:00
Политика

Это же целая бригада: две с половиной тысячи алкоголиков и наркоманов «воюют» на севере Донбасса

Медицинская комиссия вскрыла катастрофические масштабы разложения украинской армии
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Жизнь на передовой вот так «облагораживает» бойцов. Фото: vk.com/club77886417Жизнь на передовой вот так «облагораживает» бойцов. Фото: vk.com/club77886417
Изменить размер текста:

В подразделениях оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» с 20 ноября работает медицинская комиссия штаба операции объединенных сил (ООС). Выявляют среди военных злоупотребляющих алкоголь и наркотики. За две недели таковых оказалось более двух с половиной тысячи. Фактически это целая бригада – многие соединения ВСУ на передовой укомплектованы на 60-70 процентов.

- Первое место по количеству алкоголиков и наркоманов поделили между собой 46-я и 72-я бригады ВСУ. Самое критическое состояние дел – в 46-й десантно-штурмовой бригаде. В ее подразделениях выявлено более 450 регулярно употребляющих алкоголь военнослужащих и 180 наркоманов, – сегодня рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сославшись на данные разведки.

Окончательная цифра деградировавших вояк будет представлена в штаб ООС 15 декабря. Откровенно говоря, военные медики сильно рискуют. Неадекватные десантники из 46-й могут сделать с ними все что угодно. А потом сослаться на «диверсантов ЛНР»

Кстати, в Народной милиции ЛНР неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гибель двух снайперов-подполковников: Зеленский мог и не знать о большой провокации, затеянной СБУ в Донбассе
Украина решила, сколько будет платить детям и пенсионерам из республик Донбасса
Мария Цемах: «Пока не найдут виновных в крушении «Боинга», в покое нашу семью не оставят»
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
Украина не будет принимать новый закон об особом статусе Донбасса
За один день в ДНР четыре пешехода получили травмы
Украина должна 86 миллиардов пенсионерам из республик Донбасса
5 декабря Украина закроет пункт пропуска «Гнутово» на юге Донбасса
По Безыменному на юге ДНР украинские военные нанесли артудар из тяжелых минометов
Украина не предупредила жителей Донбасса о новых правилах пересечения детьми пунктов пропуска
«Мира за окном так и не дождалась»: пожарных не пропустили к дому возле Донецкого аэропорта, где заживо сгорела 80-летняя баба Маша
До СБУ наконец-то дошло: Цемах пропал
Первый снег застал врасплох водителей автомобилей
Погода на день в Луганске: 4 декабря до 6 градусов мороза, без осадков, на дорогах гололедица
Погода на день в Донецке: 4 декабря проглянет солнышко, будет 2 градуса мороза
Украинские спецслужбы усилили прослушку жителей Авдеевки, Дзержинска и Красногоровки
В Луганске у памятника «Журавли» почтили память неизвестного солдата
Аферисты предлагают дончанам выкладывать скрины полученных российских паспортов
Команда рукопашников завоевала золото на соревнованиях в Санкт-Петербурге