Украина решила, сколько будет платить детям и пенсионерам из республик Донбасса

СЕГОДНЯ 19:14 2019-12-04T19:14:29+03:00

В модульных городках для переселенцев коммунальный тарифы значительно превышают размер помощи государства людям, уехавшим из родных мест. Фото: sobitie.com.ua

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В течение 2020 года будет дважды раз меняться прожиточный минимум. Соответственно, будут пересматриваться и выплаты пенсионерам. В том числе тем, кто живет в ДНР И ЛНР и получает украинскую пенсию.

Как известно, прожиточный минимум – базовый социальный стандарт, на основании которого определяются социальные гарантии. В расчете на месяц прожиточный минимум в 2020 году составит:

• с 1 января – 2 027 грн;

• с 1 июля – 2 118 грн;

• с 1 декабря – 2 189 грн.

Для детей до 6 лет:

• с 1 января – 1 779 грн;

• с 1 июля – 1 859 грн;

• с 1 декабря – 1 921 грн.

Детей в возрасте от 6 до 18 лет:

• с 1 января – 2 218 грн;

• с 1 июля – 2 318 грн;

• с 1 декабря – 2 395 грн.

Для трудоспособных лиц:

• с 1 января – 2 102 грн;

• с 1 июля – 2 197 грн;

• с 1 декабря – 2 270 грн.

Для людей, утративших трудоспособность:

• с 1 января – 1 638 грн;

• с 1 июля – 1 712 грн;

• с 1 декабря – 1 769 грн.

Именно по прожиточному минимуму для последней категории и рассчитывается пенсия пожилым гражданам Украины.

Что касается размера помощи при рождении ребенка, то он составляет 41 280 грн. Сначала выплачивается 10 320 грн помощи, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 грн).

Минимальный размер помощи по беременности и родам незастрахованным женщинам по состоянию на декабрь 2020 года предусмотрен в сумме 2 383,5 грн (в 2019 году – 2 207,1 грн).

Изменится в 2020 году и содержание беби-бокса – «пакет малыша». Стоимость такой одноразовой помощи составит 5 тыс. грн. Жителям Донецкой области, где этот пакет с начала действия программы не выдавался, предусмотрели компенсацию. Там вместо беби-бокса роженицы будут получать его денежный эквивалент.

Предусмотрено в бюджете-2020 и возмещение денег на такую государственную услугу как муниципальная няня. Таким образом, государство будет возмещать затраты по уходу за ребенком до 3 лет в размере 1 779 грн.

Помощь на детей, находящихся под опекой или попечительством, в декабре 2019 года составит 3 842 грн, в декабре 2020 года - 4 790 грн.

Помощь на детей одиноким матерям в 2020 году изменится так:

• для детей в возрасте до 6 лет – с 1 779 до 1 921 грн;

• для детей в возрасте от 6 до 18 лет – с 2 218 до 2 395 грн;

• для детей в возрасте от 18 до 23 лет – с 2 102 до 2 270 грн.

Размер денежной помощи для переселенцев в 2020 году составит:

• для пенсионеров, детей – 1 тыс. грн на человека;

• для трудоспособных лиц – 442 грн на одного человека;

• для лиц с инвалидностью I группы – 130% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

• для лиц с инвалидностью II группы – 115% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

• для лиц с инвалидностью III группы – прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Председатель Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина отметила, что выплаты переселенцам в 2020 году не будут меняться: денежная помощь и в дальнейшем будет назначаться на семью. Выплачивать ее будут одному из членов семьи. Общая сумма помощи не может превышать 3 тысяч грн в месяц. Это адресная помощь на аренду жилья. Если человек будет находиться в ДНР или ЛНР более 60 дней, то он обязан вернуть пособие за период пребывания там.

ИСТОЧНИК KP.RU