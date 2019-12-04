Украина не будет принимать новый закон об особом статусе Донбасса

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-04T16:27:27+03:00

В вопросе об особом статусе Донбасса Вадим Пристайко сделал шаг навстречу ДНР и ЛНР, но оставил поле для маневра. Фото: МИД Украины

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Вадим Пристайко на саммите НАТО в Лондоне заявил, что в Верховной раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса. Глава МИД сказал, что на это есть несколько причин. Одна из них – дефицит времени.

- В силу многих причин, в частности и дефицита времени, придется перейти к продлению действия нынешнего закона об особом статусе Донбасса, или к его доработке по результатам встречи лидеров «нормандского формата», – сказал Пристайко.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что украинские власти не случайно готовы согласиться на сохранение действующего закона об особом статусе Донбасса.

- Это своего рода шаг навстречу ДНР и ЛНР, где не раз заявляли, что нет необходимости пересматривать действующий сейчас закон, - говорит политолог. – Впрочем, Киев оставляет поле для маневра, ссылаясь на возможные поправки к закону по итогам саммита в Париже. Нельзя забывать и главного – незалежная должна изменить Конституцию на основе данного закона. А тут пока слышно только категорическое «нет».

ИСТОЧНИК KP.RU