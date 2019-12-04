За один день в ДНР четыре пешехода получили травмы

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-04T17:24:43+03:00

Еще двое жителей травмированы в авариях с машинами на летней резине

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Первый снег 3 декабря наделал немало бед на дорогах Республики. Помимо аварий с битой техникой четыре пешехода получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортных происшествий в ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД.

Так, в Калининском районе Горловки водитель ВАЗа не снизил скорости и сбил на пешеходном переходе 10-летнего ребенка. Школьник получил травму ноги. В Кировском районе Макеевки водитель Daewoo Sens наехал на 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. У нее травма позвоночника. В Ворошиловском районе Донецка на улице Университетская водитель маршрутки № 17 сбил 21-летнего пешехода, тот получил тяжелые травмы. А в Центрально-Городском районе Горловки водитель ВАЗа наехал на 18-летнего парня, который внезапно вышел на дорогу перед приближающимся автомобилем. В результате молодой человек получил травму головы.

Добавим, что в минувшие сутки также произошло два дорожно-транспортных происшествия автомобилями, не укомплектованных зимними шинами. В результате пострадали два человека.

3 декабря на автодороге «Харцызск–Амвросиевка» водитель автомобиля LADA LARGUS на заснеженном участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в WOLKSVAGEN LT 35. Машина виновника не была укомплектована зимними шинами. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля LADA LARGUS получили травмы и были доставлены в больницу.

В Зугрэсе на путепроводе водитель автомобиля Хюндай-Соната, на котором были установлены летние шины, превысил безопасную скорость движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении. В результате машины получили повреждения.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в Республике в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещена эксплуатация транспорта, не укомплектованного зимними шинами.

ИСТОЧНИК KP.RU