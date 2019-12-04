2019-12-04T12:21:03+03:00
Политика

По Безыменному на юге ДНР украинские военные нанесли артудар из тяжелых минометов

Сегодня ВСУ выпустили по приморскому поселку десять 120-миллиметровых мин, а вчера под огнем оказались 6 населенных пунктов Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Минометы – излюбленное оружие украинских боевиков для обстрелов поселков и городов ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООСМинометы – излюбленное оружие украинских боевиков для обстрелов поселков и городов ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Сегодня, 4 декабря, украинские боевики в 7.50 открыли ураганный огонь из тяжелых минометов по приморскому поселку Безыменное на юге ДНР. Стреляли со стороны села Широкое. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

А за минувшие сутки подразделения украинских силовиков девять раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР выпустили 27 боеприпасов. Применялись минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Под огнем оказались шесть поселков: Доломитное (горловское направление); Спартак, Александровка, Старомихайловка (донецкое направление), Новоласпа, Белая Каменка (мариупольское направление).

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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