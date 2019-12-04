По Безыменному на юге ДНР украинские военные нанесли артудар из тяжелых минометов
Сегодня, 4 декабря, украинские боевики в 7.50 открыли ураганный огонь из тяжелых минометов по приморскому поселку Безыменное на юге ДНР. Стреляли со стороны села Широкое. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
А за минувшие сутки подразделения украинских силовиков девять раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР выпустили 27 боеприпасов. Применялись минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
Под огнем оказались шесть поселков: Доломитное (горловское направление); Спартак, Александровка, Старомихайловка (донецкое направление), Новоласпа, Белая Каменка (мариупольское направление).
Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU