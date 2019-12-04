2019-12-04T11:21:53+03:00
Политика

Украина не предупредила жителей Донбасса о новых правилах пересечения детьми пунктов пропуска

Дети в возрасте от 14 до 16 лет могут проехать линию разграничения только при наличии паспорта Украины или заграничного паспорта
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пограничники не предупредили жителей о грядущих переменах, чем породили конфликтную ситуацию на пунктах пропуска. Фото: Пресс-центр штаба ООСПограничники не предупредили жителей о грядущих переменах, чем породили конфликтную ситуацию на пунктах пропуска. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Введение Киевом 28 ноября нового «Порядка въезда и выезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях» обернулось проблемами для части жителей ДНР и ЛНР. Оказывается дети в возрасте от 14 лет до 16 лет теперь могут пересечь линию разграничения только при наличии паспорта Украины или заграничного паспорта.

- Многие родители таких детей не были проинформированы о таких изменениях. Также Государственная пограничная служба и другие причастные органы не провели информационную кампанию, чтобы подготовить население к наступающим изменениям, – рассказала правовой аналитик фонда «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Ирина Пецко.

Более того, даже правозащитные организации не имели возможности ознакомиться с изменениями, потому что на сайте Верховной Рады постановление №815 обновилось через день после того, как стало действующим. На сайте Кабинета министров Украины изменения были отображены около 19:00 27 ноября – за несколько часов до вступления в силу.

Позже выяснилось, что решение по «детям от 14 лет и старше» продавили в правительстве пограничники. Это было сделано кулуарно. Что и породило конфликтную ситуацию.

- А чего еще можно было ждать от этого государства, - говорит дончанка Галина Николаевна.

Своему 14-летнему сыну она недавно оформила украинский паспорт – заранее подстраховалась. А вот у ребенка ее знакомых такого документа нет. И на Новогодние праздники они не смогут поехать с ним к бабушке и дедушке, которые живут в Константиновке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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