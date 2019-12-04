Погода на день в Луганске: 4 декабря до 6 градусов мороза, без осадков, на дорогах гололедица

СЕГОДНЯ 07:09 2019-12-04T07:09:28+03:00

В Луганске не ожидается существенных осадков. Фото: irinafox11

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть западный ветер – до 12 метров в секунду

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4 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов мороза. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Время восхода солнца в столице ЛНР 4 декабря – 07.19, время захода – 17.05. Продолжительность светового дня составит 9 часов 46 минут.

По предварительному прогнозу, ночью и утром 5 декабря ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, местами гололед, туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха повысится на 3-5 градусов. 6 декабря - без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU