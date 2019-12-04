2019-12-04T06:40:41+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 4 декабря проглянет солнышко, будет 2 градуса мороза

Синоптики прогнозируют, что будет дуть несильный западный ветер, порывами – до 10 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Днем в Донецке проглянет солнышко, но небольшой мороз сохранитсяДнем в Донецке проглянет солнышко, но небольшой мороз сохранится
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В среду, 4 декабря, утро в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачным. А днем проглянет солнышко. К вечеру небо снова затянут облака. Осадков не ожидается.

Столбики термометров будут находиться на отметках от 2 до 4 градусов ниже нуля.

В первой половине дня ветер будет дуть в северо-западном направлении, которое позже сменится на западное. Скорость воздушных масс составит от 3 до 4 м/с. Порывы ветра будут достигать 10 м/с. Из-за этого и высокой влажности будет ощущаться, что на улице 7-8 градусов мороза.

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В прежнее время этот день называли «воротами зимы» и говорили: «Введение пришло — зиму привело». Погода этого дня может быть очень изменчивой: и морозной, и теплой. Наши предки приметили, если на Введение похолодает, то зима будет строгой. Если снег выпадает до Введения, то он может растаять, если после — то не растает до весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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