2019-12-03T22:22:26+03:00
Общество

В Луганске у памятника «Журавли» почтили память неизвестного солдата

Ветераны и молодежь возложили цветы и зажгли лампадки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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День Неизвестного солдата отмечается ежегодно, начиная с 2014 года. Фото: ДАНДень Неизвестного солдата отмечается ежегодно, начиная с 2014 года. Фото: ДАН
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Холодная погода и метель не помешали провести в Луганске митинг-реквием в центре Луганска у памятника «Журавли». День Неизвестного солдата отмечается в России ежегодно, начиная с 2014 года. Отмечается он и в Донбассе.

Молодежь и ветераны возложили цветы к памятнику, зажгли лампадки и минутой молчания почтили память погибших за родину неизвестных воинов.

- Нам очень важно помнить подвиги, особенно неизвестных людей, которых в свое время правильно воспитали родители, и они смогли сделать такие правильные вещи, даже ценой своей жизни. История имеет свойство повторяться, и тому свидетельство – та война, которую начал здесь Киев в 2014 году, - отметил координатор проекта «Мы помним!» Филипп Кобцев.

Выполненный в бронзе памятник «Журавли» был открыт на площади Героев Великой Отечественной войны в 2000 году в честь 55-летия Великой Победы.

- Мой отец погиб на войне, он ушел на фронт вместе с двумя моими старшими братьями. Но я не о своей семье хочу рассказать, а обо всех, кто защищал нашу землю. Вечная им память, - сказал председатель первичной ветеранской организации строителей Луганска Николай Соболь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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