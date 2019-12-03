2019-12-03T19:34:51+03:00
Спорт

Команда рукопашников завоевала золото на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Второе место взяли спортсмены из ЛНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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"Золото" привезли рукопашники из ДНР, а "серебро" досталось команде ЛНР."Золото" привезли рукопашники из ДНР, а "серебро" досталось команде ЛНР.
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Спортсмены из ДНР продолжают привозить награды с соревнований международного уровня. Не успели нарадоваться на наших каратистов, завоевавших призовые места на соревнованиях в Японии, как команда спортсменов из ДНР заняла первое место на матчевой встрече по комплексному единоборству в Санкт-Петербурге.

- По результатам матчевой встречи по комплексному единоборству в Санкт-Петербурге команда ДНР заняла первое место. Вместе с тем второе место взяли спортсмены из ЛНР и третье – команда Северо-Западного федерального округа, — сказал депутат Народного Совета, член комитета НС по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Юрий Сивоконенко.

Также двенадцать медалей завоевали ветераны дзюдо ДНР на Кубке России. По итогам соревнований спортсмены Донецкой Народной Республики стали обладателями десяти золотых и двух серебряных медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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