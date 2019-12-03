2019-12-03T21:16:10+03:00
Общество

«Не раздумывая ни минуты, бросился на помощь»: Подросток спас из холодной воды утопающего мужчину

Течение Большой Каменки в этот день было очень сильным, но парень все же смог вытащить из воды утопающего
Екатерина Сорока
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Юрий Нерад находился дома, когда услышал крики о помощи. Фото: vg.noЮрий Нерад находился дома, когда услышал крики о помощи. Фото: vg.no
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16-летний студент Юрий Нерад стал героем поселка Краснодарский, в Краснодонском районе ЛНР. 1 декабря на реке Большая Каменка он спас утопающего взрослого мужчину. Когда парень услышал крики, он не раздумывал ни минуты, бросился на помощь. Об этом сообщили сегодня, 3 декабря, в пресс-службе МЧС ЛНР.

До происшествия мужчина и его друг, оба в состоянии алкогольного опьянения, повздорили на берегу реки. Потом дискуссия переросла в более грубое выяснение отношений. И они оба скатились с крутого обрыва, угодив прямо в воду.

Течение реки в этот день было очень бурное. Поэтому один из приятелей не смог долго держаться на плаву, и его унесло потоком воды. Второго мужчину успел спасти подросток.

Парень, оценив ситуацию, схватил подходящую жердь и протянул мужчине, который находился к нему ближе. Задача была сложная – человека уносило быстрым течением, да и сил у него с каждой секундой становилось все меньше. С большим трудом тонувший ухватился за «спасительную соломинку». Спасенным оказался 58-летний местный житель, — рассказали в пресс-службе.

На следующий день МЧСники нашли тело второго мужчины. Его поиски длились больше трех часов. Плохая видимость под водой и низкая температура значительно осложнили операцию. Теперь по факту гибели ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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