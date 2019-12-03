2019-12-03T15:08:56+03:00
Политика

В Республике открыли ресурс "Мнения" для диалога власти и народа

На нем предлагают народу высказывать свое мнение по актуальным вопросам
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ресурс для диалога с властью "Мнение" запущен сегодня в Донецке. Фото: ДАНРесурс для диалога с властью "Мнение" запущен сегодня в Донецке. Фото: ДАН
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В общественном движении «Донецкая Республика» придумали, как обеспечить диалог власти и народа и открыли сегодня многофункциональный информационный ресурс «Мнения» .

- Был создан одноименный информационный ресурс для свободного и открытого диалога, обмена мнениями и совместного поиска решений актуальных вопросов текущего дня и перспективного развития Республики, – сказано в сообщении.

Здесь будут проводиться опросы общественного мнения, а жители смогут выразить гражданскую позицию и узнать мнение окружающих по актуальным темам. Для решения существующих проблем все желающие могут подать петицию, которая будет рассмотрена органами государственной или местной власти. Также в разделе «Форум» возможно обсудить общественно значимые вопросы.

Активисты движения надеются, что это поможет найти решения самых животрепещущих проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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