В Республике открыли ресурс "Мнения" для диалога власти и народа
В общественном движении «Донецкая Республика» придумали, как обеспечить диалог власти и народа и открыли сегодня многофункциональный информационный ресурс «Мнения» .
- Был создан одноименный информационный ресурс для свободного и открытого диалога, обмена мнениями и совместного поиска решений актуальных вопросов текущего дня и перспективного развития Республики, – сказано в сообщении.
Здесь будут проводиться опросы общественного мнения, а жители смогут выразить гражданскую позицию и узнать мнение окружающих по актуальным темам. Для решения существующих проблем все желающие могут подать петицию, которая будет рассмотрена органами государственной или местной власти. Также в разделе «Форум» возможно обсудить общественно значимые вопросы.
Активисты движения надеются, что это поможет найти решения самых животрепещущих проблем.
ИСТОЧНИК KP.RU