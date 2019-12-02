2019-12-02T16:18:42+03:00
Политика

В зиму не вошли. Украинские вояки угробили больше 30 бронетранспортеров

Об этом сообщает военная разведка ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В зиму не вошли. Украинские вояки угробили больше 30 бронетранспортеров. Фото: ВКонтактеВ зиму не вошли. Украинские вояки угробили больше 30 бронетранспортеров. Фото: ВКонтакте
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В одной из бригад вооруженных формирований Украины в связи с выходом из строя больше 30 единиц техники специально созданная комиссия проводит проверку. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Состояние вооружения и военной техники ВФУ остается на стабильно низком уровне из-за отсутствия должного обеспечения подразделений запасными частями и горюче-смазочными материалами, а также в связи с низким уровнем профессиональной подготовки личного состава.

- 29 ноября для проведения служебного разбирательства по факту некачественного проведения мероприятий перевода вооружения и военной техники на режим зимней эксплуатации в 72-ю бригаду прибыла комиссия оперативно-тактической группировки «Север». В составе комиссии также прибыли сотрудники военной службы правопорядка, - рассказал Филипоненко.

Только за октябрь-ноябрь этого года в подразделениях бригады вышло из строя 23 единицы колесной и восемь единиц гусеничной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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