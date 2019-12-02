"Греют крылья наши души у небесного огня" - поэт Владимир Скобцов посвятил строки сенатору Андрею Соболеву
Трагические и одновременно с этим великие события в Донбассе вызвали небывалый взлет русской культуры, великого русского слова, за которое сражается Донбасс, возродилась, казалось, уже утраченная, гражданская поэзия России.
На переломных этапах истории русская поэзия стряхивает с себя салонную пену и выполняет главное предназначение - сшивает суровой нитью разорванное на куски Отечество. Должно зазвучать именно то слово, которое живет в сердце народа, а стих должен быть точен, прост и понятен всем, от солдата до генерала, от рабочего до академика. При кажущейся простоте, сделать это крайне непросто.
И удается немногим. Сегодня в один ряд с поэтами, защищавшими Отечество от носителей европейских ценностей в прошлые века, с поэтами гражданской и Великой Отечественной войн, стали поэты донбасской войны. Первый в истории России сенатор от Севастополя Андрей Соболев один из них. Бард, поэт, журналист и общественный деятель, он с первых дней он поддержал народ Донбасса в его историческом выборе на право самоопределения. 1 декабря Андрею Соболеву исполнилось 65 лет.
Поздравляем именинника и желаем ему сил и творческого долголетия! Свою знаменитую песню "Севастополь останется русским" Александр Городницкий посвятил севастопольцу Андрею Соболеву. Поэт непокорённого Донбасса Владимир Скобцов тоже в долгу не остался и посвятил имениннику свои стихи.
"Комсомолка" тоже присоединяется к поздравлениям! В нашем музее хранится флаг Севастополя, который Андрей Соболев принес в редакцию. Да и вообще, его слова о Донбассе и нашей борьбе идут от чистого сердца - это нам, донецким, видно сразу!
Андрею СОБОЛЕВУ
Жизнь горазда бить баклуши,
Смерть, как водится, шустра,
Ночью темной греем души
У Отечества костра.
Скрежет с грохотом послушай
И отпустятся грехи,
Черту в лапы,
Богу в уши
То ль молитвы, то ль стихи.
Не подвластны пуле-дуре,
Злым надеждам вопреки,
Сложим песню и прикурим
От дымящейся строки.
Сверху братцы весла сушат,
Снизу лязгает броня,
Греют крылья наши души
У небесного огня.
ИСТОЧНИК KP.RU