"Греют крылья наши души у небесного огня" - поэт Владимир Скобцов посвятил строки сенатору Андрею Соболеву

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-02T13:43:12+03:00

Андрей Соболев и Владимир Скобцов часто приезжают на окраины Республики, к мирным жителям и бойцам. ФОТО: Личный архив Владимира Скобцова.

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Трагические и одновременно с этим великие события в Донбассе вызвали небывалый взлет русской культуры, великого русского слова, за которое сражается Донбасс, возродилась, казалось, уже утраченная, гражданская поэзия России.

На переломных этапах истории русская поэзия стряхивает с себя салонную пену и выполняет главное предназначение - сшивает суровой нитью разорванное на куски Отечество. Должно зазвучать именно то слово, которое живет в сердце народа, а стих должен быть точен, прост и понятен всем, от солдата до генерала, от рабочего до академика. При кажущейся простоте, сделать это крайне непросто.

И удается немногим. Сегодня в один ряд с поэтами, защищавшими Отечество от носителей европейских ценностей в прошлые века, с поэтами гражданской и Великой Отечественной войн, стали поэты донбасской войны. Первый в истории России сенатор от Севастополя Андрей Соболев один из них. Бард, поэт, журналист и общественный деятель, он с первых дней он поддержал народ Донбасса в его историческом выборе на право самоопределения. 1 декабря Андрею Соболеву исполнилось 65 лет.

Поздравляем именинника и желаем ему сил и творческого долголетия! Свою знаменитую песню "Севастополь останется русским" Александр Городницкий посвятил севастопольцу Андрею Соболеву. Поэт непокорённого Донбасса Владимир Скобцов тоже в долгу не остался и посвятил имениннику свои стихи.

"Комсомолка" тоже присоединяется к поздравлениям! В нашем музее хранится флаг Севастополя, который Андрей Соболев принес в редакцию. Да и вообще, его слова о Донбассе и нашей борьбе идут от чистого сердца - это нам, донецким, видно сразу!

Андрею СОБОЛЕВУ

Жизнь горазда бить баклуши,

Смерть, как водится, шустра,

Ночью темной греем души

У Отечества костра.

Скрежет с грохотом послушай

И отпустятся грехи,

Черту в лапы,

Богу в уши

То ль молитвы, то ль стихи.

Не подвластны пуле-дуре,

Злым надеждам вопреки,

Сложим песню и прикурим

От дымящейся строки.

Сверху братцы весла сушат,

Снизу лязгает броня,

Греют крылья наши души

У небесного огня.

ИСТОЧНИК KP.RU