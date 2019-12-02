2019-12-02T07:26:53+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 2 декабря пасмурно и морозно

Синоптики прогнозируют 2 декабря в ЛНР от минус 8 до плюс 1 градуса
Ольга ГОРДО
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Декабрь в Луганске. Фото: facebook.comДекабрь в Луганске. Фото: facebook.com
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Второго декабря температура воздуха в ЛНР будет колебаться от 8 градусов мороза ночью до 1 градуса тепла днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 1 декабря до 21.00 2 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 4 – плюс 1 градус, – прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 5-7, днем – минус 1 – плюс 1 градус.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и нуль - 2 градуса ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 4-6 градусов ночью до минус 1 – плюс 1 градуса днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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